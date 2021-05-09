Son Dakika: 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

9 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 283 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 15 bin 191 oldu.

25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

Toplam test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (8 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 281 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 52 olarak açıklanmıştı.





