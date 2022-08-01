Son dakika: 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel taciz! Görüntüleri talihsiz çocuğun teyzesi paylaştı: Sapıktan pişkin savunma

Son dakika haberi! Sosyal medya bu olayı konuşuyor. 9 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduktan sonra utanmadan bir de savunma yapan ahlaksız adam, herkesin tepkisini çekti. 16 saniyelik görüntülerde çocuğun ailesinin feryatlarına karşılık 'Özür dilerim abla, ben de senden özür diliyorum' diyen saldırgan hakkında kısa süre içinde emniyetten açıklama gelmesi bekleniyor.

TREN GARINDA 9 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ! PİŞKİN SAVUNMA

Dün yaşanan olayda saldırgan, 9 yaşındaki erkek çocuğun özel bölgesini elleyerek tacizde bulundu. Biri 9 biri 15 yaşındaki çocukların teyzeleri durumu sosyal medya hesabından paylşatı. Videoda görülen kişinin 9 yaşındaki çocuğu taciz ettiğini belirtti.

'ÇOCUK TACİZİ, VİDEOSU VAR'

İddiaya göre çocukların teyzesi, saldırganın ismini sordu. Saldırgan bu sorunun ardından pişkin bir şekilde 'Tamam ben de özür diliyorum' dedi. Aile son treni kaçırmamak için Manisa'da polis merkezine gitmedi. Salihli'de merkeze giden aile, kendisiyle ilgilenmeyen polis memurlarını da eleştirdi.



