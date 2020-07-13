HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: AB'den flaş Ayasofya tepkisi!

Son dakika: AB'den flaş Ayasofya tepkisi!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2020 18:35 | Son Güncelleme

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında, Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünün değişmesine ilişkin kararı kınandı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türk yetkililere kararlarını gözden geçirmeleri için çağrıda bulundu.

Son dakika: AB'den flaş Ayasofya tepkisi!

Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri sonrası AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarını ilk kez yüz yüze Brüksel'de bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin Latin Amerika ve Karayipler olduğunu aktaran Borrell, kıtaya Kovid-19 salgınıyla mücadele bağlamında destek sağlanması ve ikili ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Borrell, toplantının diğer bir konusunun Belgrad-Priştina Diyalog Süreci'ndeki hareketlenme olduğunu hatırlatarak, Dışişleri Bakanlarının ilişkilerin normalleşmesi için sürecin tekrar başlatılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Çin'in Hong Kong'da kabul ettiği güvenlik yasası hakkında da konuşan Borell, yasanın derin endişe yarattığının altını çizerek, AB'nin Hong Kong halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve özerkliğini desteklemeye devam ettiğini dile getirdi.

Borell, görüşmede, Libya'daki gelişmelerin de ele alındığını kaydederek, "Libya'da durum kötüleşmeye devam ediyor. Silah ambargosunun delinmeye devam ettiğini görüyoruz. İrini Operasyonu'na da katkı sağlamak için yaptırım rejimini güçlendirmeyi planlıyoruz. Biz siyasi çözüm için tek seçeneğin Berlin Süreci olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Türkiye ile ilişkilerin ise bir diğer gündem maddesi olduğunu kaydeden Borrell, "uzun ve ilginç" bir tartışma gerçekleştiğini söyledi.

Borrell, "Dışişleri Bakanları, benim onlara Yüksek Temsilci olarak sunduğum sonuçları kabul etti ve bunlar gelecekteki ilişkileri belirleyecek." diye konuştu.

Bu çerçevede Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu tekrar vurguladıklarını belirten Borrell, "Türkiye ile ilişkilerimizi AB değerleri ve çıkarlarıyla uyumlu olarak geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Borrell, Dışişleri Bakanlarının Türkiye'yle ilişkilerin zorlu bir süreçten geçtiği konusunda da hemfikir olduğuna işaret ederek, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin AB'nin çıkarlarıyla çatıştığını dile getirdi.

Yüksek Temsilci Borrell, "Herkesin istediği ve desteklediği güven ortamının inşa edilmesi için Türkiye'nin AB çıkarlarına ve üye ülkelerin egemenliğine zarar veren tek taraflı faaliyetlerine son vermesi gerekiyor." dedi.

"OLASI ADIMLAR ÜZERİNDE DE ÇALIŞACAĞIZ"

"Diyalog ve müzakere yoluyla gerginliğin azaltılması ve uzlaşı sağlanması için yollar aramamız gerektiği konusunda mutabık kaldık." diyen Borrell, "Diğer taraftan Türkiye'nin faaliyetlerinin ortaya çıkardığı sınamalara karşı atabileceğimiz olası adımlar üzerinde de çalışacağız." ifadesini kullandı.

Borell, AB Konseyinin geçen yıl 15 Temmuz'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin kısıtlayıcı tedbirler için kabul ettiği çerçeve belgesini hatırlatarak, bu bağlamda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin talebi üzerine yeni adımlar atılabilineceğini ve konunun tekrar ağustos sonunda ele alınacağını kaydetti.

AYASOFYA KARARINA KINAMA

Dışişleri Bakanlarının, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını kınadığını da aktaran Borrell, Türk yetkililere kararlarını gözden geçirmeleri için çağrıda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
'En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı''En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı'
Metiner'le tartışan Şaban Sevinç kimdir? Metiner'le tartışan Şaban Sevinç kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

'Koronaya grip gibi sürekli yakalanabiliriz'

'Koronaya grip gibi sürekli yakalanabiliriz'

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Havada büyük panik! O anlar kamerada

Havada büyük panik! O anlar kamerada

'En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı'

'En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı'

56 dolarlık vazo, 9 milyon dolara alıcı buldu

56 dolarlık vazo, 9 milyon dolara alıcı buldu

Dünyanın en zengin 83 kişisinden çağrı: Bizden daha çok vergi alın

Dünyanın en zengin 83 kişisinden çağrı!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.