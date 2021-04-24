Son dakika! ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına 'soykırım' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı.

Joe Biden açıklamasında, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIM" DİYEN İLK ABD BAŞKANI OLDU

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına 'soykırım' diyen ilk ABD Başkanı oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, 46'ncı başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde 'soykırım' diyeceğini belirtmişti.

ABD'deki 50 eyaletin 49'u 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanırken, sadece Mississippi olayları tarihçilerin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.

Joe Biden, Ermeni soykırımı ifadesini kullanan ilk ABD Başkanı oldu.

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