Son Dakika: Biden'dan Ukrayna sınırında Rusya'ya mesaj! Neden gittiğini açıkladı

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna sınırında konuştu. ABD askerlerine seslenen Biden, "Çok basit bir sebep için geldim, amacım sizlere teşekkür etmek." dedi.

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız.

Yaptığınız iş gerçekten çok belirleyici. Bizim kutsal bir görevimiz var. Benim oğlum Irak'ta görev yaptı, Kosova'da görev yaptı. Avrupa'nın yanında olacaksınız. Bunlar için de sizlere teşekkür ediyorum. Sizler en iyilersiniz. Tek bir basit sebep için buradayım, size teşekkür etmek.





