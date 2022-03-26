Son Dakika: "Ruble neredeyse yok olup gitti" Biden'dan Putin'e sert sözler: Aklınızdan bile geçirmeyin

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak açıklama yapıyor.

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Ukrayna halkına olan mesajım; biz sizin yanınızdayız.

Rusya'nın demokrasiyi ezmeye çalıştığını görüyoruz. Putin'in emelleri Ukrayna'yla sınırlı kalmayacak. Zelenskiy, demokratik olarak seçilmiş bir kişidir. Putin ve otokratları kabul edilemez bir davranış içerisindedir. Güçlü olan kazanmamalı, haklı olan kazanmalı. Şu anda bir sınavdan geçiyoruz, çok önemli bir sınav.

Belki siz bize inanmadınız, sınırı geçecekler, Ukrayna'ya saldıracaklar dediğimizde inanmadınız. Rusya aslında savaşı tercih etti. Avrupa'yı talan eden savaşları gördük, biz artık o günlere geri dönemeyiz. Buradaki tehdidin ciddiyeti karşısında doğu ve batı birleşti, birlik içinde ivedilikle yanıt verdi. Bunlar Rusya'nın davranışlarını değiştirebilmenin tek yöntemidir.

"RUBLE NEREDEYSE YOK OLUP GİTTİ"

Önce Rusya'nın ekonomisi hedef alındı. Bugün yine yüzlerce oligark ve ailesi hakkında yaptırım kararı verildi ABD tarafından. Eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar sonucunda ruble neredeyse yok olup gitti. 1 dolar için 200 ruble gerekiyor şu anda.

Batı yaptırımlarla Rus ekonomisine zarar verdi. Çok yakında Rus ekonomisi en büyük 20 ekonomi arasında bile yer alamayacak. Uluslararası yaptırımlar Rusya'nın gücünü sarsıyor. Bütün bunların suçlusu Putin'dir, nokta.

"AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN"

NATO'nun bir karış toprağına bile girmeyi aklınızdan bile geçirmeyin diyorum Putin'e. NATO topraklarının her bir karışını korumak bizim için kutsal bir görev.

Ayrıntılar geliyor...

