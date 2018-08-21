Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Reuters haber ajansına konuşan Trump, İsrail’de gözaltına alınan bir Türk vatandaşının özgürlüğe kavuşturmasına yardım ettiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir anlaşma yaptığını düşündüğünü söyledi. Erdoğan ile Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi sırasında bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, Erdoğan'ın da papaz Andrew Brunson'u serbest bırakacağını sandığını açıkladı.
'O KİŞİYİ ONUN İÇİN ÇIKARDIM'
Kendi sözünü tuttuğunu ifade eden Trump, “O kişiyi onun için çıkardım. Erdoğan'dan bu masum ve harika insanın ve büyük babanın ve büyük Hristiyanların Türkiye'den çıkmasına izin vermesini bekliyorum" diye konuştu.
Trump "Türkiye'yi seviyorum. Türkiye halkını çok seviyorum. Şimdiye kadar Erdoğan'la, bildiğiniz gibi çok iyi bir ilişkim vardı. Çok iyi bir ilişkim vardı. Ama tek yönlü bir ilişki olamaz. Artık Amerika Birleşik Devletleri için tek yönlü bir ilişki yok” ifadelerini kullandı.
'HİÇBİR TAVİZ OLMAYACAK'
Trump, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergilerinin Avrupa'da olabilecek ekonomik bir etkiden endişelenmediğini söyledi. Trump "Bence, Türkiye'nin yaptıklarının çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Bence korkunç bir hata yapıyorlar. Hiçbir taviz olmayacak" dedi.
ABD Başkanı Trump, “Rusya'nın Suriye ve Ukrayna gibi konularda ABD ile çalışmak için adımlar atması durumunda Rusya’ya yaptırımları kaldırmayı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Guardian gazetesi Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile Türkiye arasında yaşanan son krizin Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasındaki bir görüşme sırasında yaşanan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını bildirmişti. NATO Zirvesi sırasında gerçekleştiği belirtilen görüşmeye ilişkin haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Ankara'daki karar mercileriyle yakın ilişkileri bulunan bir Türk gözlemci, Trump ve Erdoğan arasındaki bir konuşmanın ABD Başkanı tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.
"Buna göre Trump, Özkan'ın serbest bırakılmasına uğraşmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ikna etmesi ardından, Türk mevkidaşının Brunson'ı hemen serbest bırakacağına dair bir anlaşma sağladığına inandı.
"Erdoğan ise bunun yerine Brunson'ın serbest bırakılmadan önce ev hapsine alınmasını onayladığını düşündü. Brunson 25 Temmuz'da ev hapsine alındı.
"Erdoğan, Trump'tan İsrail'de hapiste bulunan kadınla ilgili yardım istedi. Görüşmede sadece ikisi ve bir çevirmen vardı. Trump, 'Önce pastörle ilgili ilgi bekliyorum' dedi.
"Erdoğan 'Tamam' dediğinde 'Bunun üzerinde çalışıyoruz' demek istedi. Daha sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ara seçimleri hesaba katması nedeniyle işleri karıştırdı."
Haberde Brunson'un serbest bırakılmasının Trump'ı destekleyen evanjelistler için çok önemli olduğu, Pence'in meseleyi bu açıdan ele aldığı, Pence ve evanjelistlerin, Brunson'un inançları nedeniyle tutuklandığını öne sürdüğü belirtildi.
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