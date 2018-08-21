Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Reuters haber ajansına konuşan Trump, İsrail’de gözaltına alınan bir Türk vatandaşının özgürlüğe kavuşturmasına yardım ettiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir anlaşma yaptığını düşündüğünü söyledi. Erdoğan ile Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi sırasında bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, Erdoğan'ın da papaz Andrew Brunson'u serbest bırakacağını sandığını açıkladı.

'O KİŞİYİ ONUN İÇİN ÇIKARDIM'

Kendi sözünü tuttuğunu ifade eden Trump, “O kişiyi onun için çıkardım. Erdoğan'dan bu masum ve harika insanın ve büyük babanın ve büyük Hristiyanların Türkiye'den çıkmasına izin vermesini bekliyorum" diye konuştu.

Trump "Türkiye'yi seviyorum. Türkiye halkını çok seviyorum. Şimdiye kadar Erdoğan'la, bildiğiniz gibi çok iyi bir ilişkim vardı. Çok iyi bir ilişkim vardı. Ama tek yönlü bir ilişki olamaz. Artık Amerika Birleşik Devletleri için tek yönlü bir ilişki yok” ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR TAVİZ OLMAYACAK'

Trump, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergilerinin Avrupa'da olabilecek ekonomik bir etkiden endişelenmediğini söyledi. Trump "Bence, Türkiye'nin yaptıklarının çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Bence korkunç bir hata yapıyorlar. Hiçbir taviz olmayacak" dedi.