Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması! Bitişi için tarih verdi

İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçının. Haftalardır attığımız belirli adımlar sayesinde bunu hızlı bir şekilde atlatabiliriz.

Cuma akşamı teste girdim ve sonuçlarım negatif çıktı. Hiçbir semptom göstermiyordum.

Şu aşamada ülke çapında bir sokağa çıkma yasağı getirilmesi seçeneğini değerlendirmiyoruz.

Görünmez bir düşmanla karşı karşıyayız. Çok bulaşıcı bir virüs. Dünyanın hiçbir yerinde kontrol altına alınabilmiş değil. Önceliğimiz bu virüs sorununun ortadan kalkması.

Ayrıntılar geliyor...

