Son Dakika |ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

Son dakika: Bir süredir adaylıktan çekilmesi konuşulan ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

"DEMOKRASİMİZİ KORUDUK"

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

"ÜLKEM ADINA GERİ ÇEKİLMENİN EN DOĞRUSU OLACAĞINA KARAR VERDİM"

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

BIDEN'DAN HARRIS'E DESTEK

ABD Başkanı Biden, ABD Başkanlığı seçimi için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

TRUMP: DAHA KOLAY OLACAK"

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ DEĞİLDİ

Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde covid olduğu açıklanmıştı.

Biden'ın doktoru Biden'ın hala hasta ve dinlendiğini ifade etmiş ve ilaç tedavisinin de devam ettiği öğrenilmişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır