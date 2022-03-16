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  4. Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna açıklaması! "Emri verdim" diyerek duyurdu

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna açıklaması! "Emri verdim" diyerek duyurdu

16.03.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi 21'inci gününde devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz saatlerde ABD Kongresi'ne seslenerek, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu söylemişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna açıklaması! "Emri verdim" diyerek duyurdu

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını bildirdi.

Biden'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Dünya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı birleşti"

"Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisine zarar verecek"

"EMRİ VERDİM"

"Askeri yardıma devam etmeye kararlıyız. Ukrayna'ya 800 milyon dolar yardım emri verdim"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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