Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, "IŞİD'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik" dedi.

İşte Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. IŞİD'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık.

Rusya, Türkiye, Irak ve Suriye'ye teşekkür etmek istiyorum.

Bir köpek gibi öldü, korkak gibi öldü.

"FİLM İZLER GİBİ İZLEDİK MÜKEMMELDİ"

Sürekli fikir değiştirdi. Sonunda burada olduğunu öğrendik. İstihbarat ve gösterilen çaba gerçekten önemli. Duvarları patlatarak içeri girdiler. Bunları izleme fırsatı buldum. Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi.

Ben de operasyon bittikten sonra Twitter'da açıklamamı yaptım. Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk. Irak'ın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk.

"TÜRKİYE BİZİM ORAYA GİRECEĞİMİZİ BİLİYORDU"

Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onlar da harikaydı, bize müdahale etmediler. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. Bu askerler inanılmaz, ateş açanları anında yok ettiler.