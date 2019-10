Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya açıklamalarına devam ediyor.

Trump, “Değişim için Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye karışmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Orta Doğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşmaya zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar. Neden bir savaş ilanı istemiyorlar?" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Very smart not to be involved in the intense fighting along the Turkish Border, for a change. Those that mistakenly got us into the Middle East Wars are still pushing to fight. They have no idea what a bad decision they have made. Why are they not asking for a Declaration of War?