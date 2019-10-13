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Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya açıklamalarına devam ediyor.

Trump, “Değişim için Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye karışmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Orta Doğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşmaya zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar. Neden bir savaş ilanı istemiyorlar?" ifadelerini kullandı.

(İHA)


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