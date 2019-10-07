Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Orada hiçbir amacı olmayan bir savaşın içine çekildik. Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamalar şöyle;

Yıllar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada kaldık ve hiçbir amacı olmayan bir savaşın daha da derine çekildik. Washington'daki görevime başladığımda DEAŞ bölgenin her tarafına yayılmıştı. DEAŞ'ı tamamen bozguna uğrattık, birçoğu Avrupa'dan gelen DEAŞ'lıları esir aldık. Fakat Avrupa onları geri istemedi ve ABD'ye onları tutmasını söyledi.

'ABD'NİN ENAYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER'

Hayır dedim size harika bir iyilik yaptık ve şimdi bizden DEAŞ'lıları yüklü maliyetle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için orada. Yine hayır dediler. ABD'nin her zamanki gibi, NATO'da ve ticarette olduğu gibi enayi olduğunu düşündüler.

'ASKERLERİMİZİ EVE GETİRME VAKTİ GELDİ'

YPG/PKK bizlerle savaştı fakat bunu yapmaları için onlara yüklü miktarda para ödendi ve ekipman verildi. Onlar onlarca yıldır Türkiye'ye karşı savaşıyor. Bu savaştan yaklaşık 3 yıldır uzak durmaya çalışıyorum fakat artık sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilmenin ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi.