HABER

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyonla ilgili ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Orada hiçbir amacı olmayan bir savaşın içine çekildik. Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamalar şöyle;

Yıllar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada kaldık ve hiçbir amacı olmayan bir savaşın daha da derine çekildik. Washington'daki görevime başladığımda DEAŞ bölgenin her tarafına yayılmıştı. DEAŞ'ı tamamen bozguna uğrattık, birçoğu Avrupa'dan gelen DEAŞ'lıları esir aldık. Fakat Avrupa onları geri istemedi ve ABD'ye onları tutmasını söyledi.

'ABD'NİN ENAYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER'

Hayır dedim size harika bir iyilik yaptık ve şimdi bizden DEAŞ'lıları yüklü maliyetle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için orada. Yine hayır dediler. ABD'nin her zamanki gibi, NATO'da ve ticarette olduğu gibi enayi olduğunu düşündüler.

'ASKERLERİMİZİ EVE GETİRME VAKTİ GELDİ'

YPG/PKK bizlerle savaştı fakat bunu yapmaları için onlara yüklü miktarda para ödendi ve ekipman verildi. Onlar onlarca yıldır Türkiye'ye karşı savaşıyor. Bu savaştan yaklaşık 3 yıldır uzak durmaya çalışıyorum fakat artık sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilmenin ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi.

Çıkarımıza olan her yerde savaşacağız ve yalnızca kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi durumu çözmek ve esir alınan DEAŞ'lılarla ne yapmak istediklerimi çözmek zorundalar.

Son dakika! 'Fırat'ın doğusuna operasyon' ile ilgili Rusya'dan açıklamaSon dakika! 'Fırat'ın doğusuna operasyon' ile ilgili Rusya'dan açıklama

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyonla ilgili 'desteklemeyeceğiz' ifadeleri yer almış, açıklamanın ardından da ABD askerleri sıcak bölgeden çekilmeye başlamıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD Trump Suriye

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 23 yorum
çok bile durdunuz bu kıtada Rte ananızı ağlatacak az kaldi
Sizin ne halt edeceğiniz belli olmaz abd
ama bizi bu saçma savaşın içine sokanlar utansın hangi bütçemiz ekonomimiz buna yetecek çıakrımzı akrımız nedir 5 milyon suriyeli ülkede
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran, Iraklıların ülkeye girişini askıya alıyor! Tarih verildi

İran'dan flaş karar! Resmen duyurdular

Son dakika! 'Fırat'ın doğusuna operasyon' ile ilgili Rusya'dan açıklama

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Türkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest

Gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest

Trump için çember daraldı! İstifa mı edecek?

Trump için çember daraldı! İstifa mı edecek?

ABD güçleri Fırat'ın doğusundan çekiliyor!

ABD güçleri Fırat'ın doğusundan çekiliyor!

ABD Büyükelçiliği 'tweet skandalı' için 2. kez özür diledi!

ABD Büyükelçiliği 'tweet skandalı' için 2. kez özür diledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.