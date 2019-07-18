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Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan peş peşe Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2019 20:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada "Yaptırım konusunda henüz bir açıklamamız yok" dedi. Trump, kısa süre önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olunmadığını söylemişti.

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan peş peşe Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili, “Bir önceki yönetimde bunlar daha iyi yapılabilirdi. Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı” dedi.

"ÖNCEKİ YÖNETİM TÜRKİYE KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK HATA YAPTI"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Beyaz Saray’da görüşen Donald Trump, Türkiye’ye S-400 krizi sebebi ile yaptırım yapılıp yapılmayacağı konuyla ilgilendiklerini belirterek, "O konuya bakıyoruz, birçok sebepten dolayı çok zor bir durum. Bir önceki yönetimde bunlar daha iyi yapılabilirdi. Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı. Bu çok kötüydü” ifadelerini kullandı.

"Yaptırım konusunda henüz bir açıklamamız yok" diyen Trump konuyla ilgilendiklerini belirtti.

YAPTIRIM SORUSUNA "HAYIR, ŞU ANDA BUNA BAKMIYORUZ" DEMİŞTİ

Trump, Rutte ile görüşmesinden önce ABD Engelliler Olimpiyat Ekibini kutlamak için düzenlenen etkinlik sırasında gazetecilerin odadan çıkarıldığı anda gelen Türkiye'ye yaptırım olup olmayacağı sorusuna ise, "Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz" şeklinde cevap vermişti.

Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saraydan dün yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını bildirerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Trump Son dakika yaptırım Türkiye

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Okuyucu Yorumları 77 yorum
Tarihte bir Amerikan başkanını dize getiren lidere selam olsun
Memleketin sıkıntısından krizinden köşe dönmeyi bekleyen asalaklarında elinde patladı aldıkları Dolarlar
Bana aylardir dolar almayı tavsiye edenlerin Allah cezasini..Tayyip i dinleyip hukumete guvenseydim Borsada yuzde 10 kazanacaktik
@asokrates_1991 var ama senin atan 2023 e kadar peşkeş çekmiş elin yahudilerine
Benden de selam olsun da nerde o lider
ulan benzin petrolun olsaydi gorurdum seni
at gozlugu kac para
birak bu isleri kim kimi dize getiriyor.
Türk Savunma Sanayii için müthiş bir karar.
Orada bizdeki gibi tek adamın ağzından çıkan 2 kelime ile işler yürümüyor.Ülke politikalarında son sözü senato söylüyor.Temkinli olmakta fayda var...
@asokrates_1991 memleket meselesine bakis acisina bak
Sarı kafayi da yola getirdin ya Reis, helal olsun sana. İç politika da kim ne düşünüyorsa düşünsün. Ama dış politika da herkes ülkemizin seçilmiş Başkanıni desteklemeli ve sahip çıkmalı!
@fatihaztekin ABD İSTEMİYO SADECE KATAR DOSTUMUZ KALDI.ODA DEVLETİN FABRİKALARINI BEDAVAYA PEŞKEŞ ÇEKİYOZ.DIŞ POLİTİKA TAMAMEN REZALET.DAHA DÜN KONSOLOSLUKTAN BİR VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK BU DOSTLUK.KİMSE SEVMİYOR BİZİ ARTIK.
@saadet638 Önce sen kendi ülkene güven ve sev sonra başkalarına bakarsın...
aķıllı olun .biz türkiyeyiz
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