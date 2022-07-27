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Son dakika: ABD Büyükelçiliği'nden terörle mücadelede hayatını kaybeden Türk askerleri ile ilgili açıklamaya Bakan Soylu'dan yanıt!

27.07.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerin iletildiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'den gelen açıklamayı 'samimi bulmadığını' söyledi. İşte detaylar...

Son dakika: ABD Büyükelçiliği'nden terörle mücadelede hayatını kaybeden Türk askerleri ile ilgili açıklamaya Bakan Soylu'dan yanıt!

Son dakika: ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

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BAKAN SOYLU'DAN YANIT

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği'nin paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Soylu, "Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi,
terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil..." ifadelerini kullandı.


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