HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'

Son dakika: ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'

22.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan diplomatik kaynaklar, "Sanki önemli bir problem varmış gibi yansıtılması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Son dakika: ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'

Son dakika haberi: ABD'den CHP'nin dün Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine gidilmemesi yönünde kendi vatandaşlarına çağrı gelmişti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada "Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının" denmişti. Bunun üzerine ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı.

Diplomatik kaynaklar, Flake'in çağrılmasıyla ilgili "Sanki önemli bir problem varmış gibi yansıtılması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

ABD Büyükelçiliği'nin uyarısında şu ifadeler yer almıştı:

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reha Özcan'a köpek mi saldırdı?Reha Özcan'a köpek mi saldırdı?
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklamasıDünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklaması
Türkiye bu olayı konuşuyor! 'Baldızım kumpas kurdu'Türkiye bu olayı konuşuyor! 'Baldızım kumpas kurdu'
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Türkiye'de 'maymun çiçeği' var mı? Bakanlık açıkladı

Türkiye'de 'maymun çiçeği' var mı? Bakanlık açıkladı

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

'Suç duyurusu' uyarısıyla karşılaşınca şok geçirdiler! Kripto para mağdurlarının 200 bin lirası buhar oldu

'Suç duyurusu' uyarısıyla karşılaşınca şok geçirdiler! Kripto para mağdurlarının 200 bin lirası buhar oldu

İlginizi Çekebilir

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.