Son dakika: ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'

Son dakika haberi: ABD'den CHP'nin dün Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine gidilmemesi yönünde kendi vatandaşlarına çağrı gelmişti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada "Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının" denmişti. Bunun üzerine ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı.

Diplomatik kaynaklar, Flake'in çağrılmasıyla ilgili "Sanki önemli bir problem varmış gibi yansıtılması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

ABD Büyükelçiliği'nin uyarısında şu ifadeler yer almıştı:

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."

