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Son dakika: ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:57 | Son Güncelleme

ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Son dakika: ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısı ile ilgili Bakanlığa çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'e, Türkiye'nin karara karşı tepkisini iletti.

Söz konusu karara ilişkin gün içinde AA muhabirine açıklamada bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini, görüşlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın nisanda yaptığı son açıklamasında yansıtıldığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'daki konuşmasında, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Büyükelçisi Satterfield ABD Senatosu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sonuç ne olacak..Koca bir hiç
kulağımı çekildi
hani incirlik gundeminizdeydi palavracilar.
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