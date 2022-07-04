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  4. Son dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silahlı saldırı! Etkinlik iptal edildi

Son dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silahlı saldırı! Etkinlik iptal edildi

04.07.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD yeni bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Illinois eyaletinde meydana gelen olayda Bağımsızlık Günü yürüyüşünde bir kişi silahıyla etrafındaki kişilere ateş açtı. Yaralı sayısı henüz açıklanmadı. İlk bilgilere göre etkinlik iptal edildi ve bölge kapatıldı.

Son dakika: ABD’nin Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerel basın, en az 3 kişinin silahla vurulduğunu ifade ederken, görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.

"UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, “Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
abd saldırı
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