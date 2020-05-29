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  4. Son dakika! ABD'de George Floyd'u öldüren polis tutuklandı

Son dakika! ABD'de George Floyd'u öldüren polis tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 20:40 | Son Güncelleme

ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak öldüren polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

Son dakika! ABD'de George Floyd'u öldüren polis tutuklandı

ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak öldüren polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3'üncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı. (AA)

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