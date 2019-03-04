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Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2019 07:19 | Son Güncelleme

ABD'yi hortum felaketi vurdu. Alabama eyaletini vuran hortumda, yapılan ilk açıklamalara göre en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Alabama'nın güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu. Yetkililer, hortum nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğunu söyledi. Hortumda çok sayıda kişi de yaralandı.

Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi.

abd

Hortum, Georgia eyaletinin güney batısında etkili oldu, çok sayıda evin camları kırıldı ve çatıları uçtu. Bazı evlerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu ailelerin, evlerinde mahsur kaldığını bildiren yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alabama halkından ''dikkatli ve güvende'' olmalarını istedi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
birazdan sevinç yorumlarıyla dolar burası. ama bilinki bizimde iklim değişti. bu sahneler artık bizdede olacak
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