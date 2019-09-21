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Son dakika: ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2019 19:00 | Son Güncelleme

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Son dakika: ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Güney Carolina eyaletinin Lancaster County bölgesinde yerel saatle 02.42 sularında Old Skool Sports Bar & Grill isimli gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Lancaster County Şerifi Barry Faile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü ve 8 kişi de yaralandığını açıkladı.

"YARALILARIN ARASINDA DURUMU CİDDİ OLANLAR VAR"

Kulübün içinde ve dışında ateş edildiği bilgisi doğrulayan Şerif Faile, “Bu birçok insanın şahit olduğu şiddetli ve büyük bir silahlı saldırı. 2 kişi öldü ve yaralıların arasında durumu ciddi olanlar var. Silahlı saldırgan ya da saldırganlarla ilgili olarak kulüpte olan herkesle konuşmamız gerekiyor. Tanıkların derhal bizimle iletişime geçmesini, bu ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olanların gözaltına alınmasına teşvik ediyorum” dedi. (AA)

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ABD saldırı gece kulübü

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