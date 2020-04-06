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  4. Son dakika: ABD’de koronavirüsten can kaybı 10 bini aştı!

Son dakika: ABD’de koronavirüsten can kaybı 10 bini aştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 20:54 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini geçti ve 10 bin 335 oldu. ABD, dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor. Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bugüne kadar çizdiği en karanlık tabloyu işaret ederek “Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak” demişti.

Son dakika: ABD’de koronavirüsten can kaybı 10 bini aştı!

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 10 bin 335 oldu.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 347 bini buldu.

ABD'de en çok vaka ve ölüm, New York'ta bulunuyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu.

ABD, dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor.

ABD'yi, 135 bin 32 vaka ile İspanya, 132 bin 547 vaka ile İtalya takip ediyor.

TRUMP: ÇOK CAN KAYBI OLACAK

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bugüne kadar çizdiği en karanlık tabloyu işaret ederek “Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak” demişti.

Trump, ABD’nin önümüzdeki haftalarda en zor döneme gireceğini belirterek “En büyük darbeyi de New York alacak gibi görünüyor” ifadesini kullanmıştı.

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