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  4. Son dakika: ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

07.12.2023 00:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: ABD'nin Nevada eyaletindeki bir üniversitenin kampüsünde insanları hedef alan silahlı saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Nevada polisi ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Son dakika: Nevada polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesinin kampüsünde silahlı bir saldırganın etrafa ateş açtığını, birden fazla kişinin vurulduğunu belirtti.

Polis, güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgedekilere olay yerinden uzaklaşmaları ve güvenli bir yere gitmeleri tavsiye edildi.

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"BİRDEN FAZLA KURBAN VAR"

Nevada Polisinin açıklamasında, "Şu anda birden fazla kurban var gibi görünüyor. Lütfen bölgeden uzak durun, yakında daha fazla bilgiye sahip olacağız." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, kampüste yaşanan olaydan haberdar olduklarını, gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.
Saldırının gerçekleştiği kampüse birkaç kilometre uzaklıkta 2017'de düzenlenen Harvest Müzik Festivali'nde silahlı saldırı olmuş, en az 58 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri silahlı saldırı
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