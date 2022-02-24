Son Dakika: ABD'den F-35 hamlesi! F-35 savaş uçakları Estonya ve Litvanya'da... ABD, Rusya'nın attığı füze sayısını açıkladı

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki tüm dünyanın takip ettiği savaşla ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ABD'den flaş bir hamle geldi. Litvanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Amerikan F-35 savaş uçakları Estonya ve Litvanya'ya konuşlandırıldı.

"100'DEN FAZLA FÜZE ATILDI"

Öte yandan ABD'den yapılan açıklamada Rusların 100'den fazla füze attığı açıklarken, öncelikle askeri ve savunma noktalarını hedef aldığı aktarıldı. Rusya'nın saldırılarda 75 savaş uçağı kullandığını söyleyen ABD, Rus güçlerinin üç hattan ilerlediğini aktardı. ABD, "Rusya karadan havaya ve denizden atılan füzeler kullandı" derken, "Rusya'nın ilerleyişi henüz başlangıç aşamasında" diye konuştu. Öte yandan 100 Rus ordusunun Ukrayna'ya 100 civarında füze fırlattığını belirten Pentagon, Rusya'nın 10 hava üssünü vurduğunu da açıkladı.

