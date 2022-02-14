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  4. Son dakika: ABD'den flaş Ukrayna hamlesi! Güvenlik endişeleri nedeniyle...

Son dakika: ABD'den flaş Ukrayna hamlesi! Güvenlik endişeleri nedeniyle...

14.02.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika bilgisine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.

Son dakika: ABD'den flaş Ukrayna hamlesi! Güvenlik endişeleri nedeniyle...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşımakta olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi tırmanırken ülkedeki Amerikan büyükelçiliğiyle ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

SIĞINAKLAR SEBEP GÖSTERİLDİ

Blinken, "Rus güçlerinin (sınıra) dramatik şekilde yığınak yapması sebebiyle Kiev'deki elçilik operasyonlarımızı geçici olarak Lviv kentine taşıma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinden çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Rusya'nın gerginliği artırmaya devam ettiğini savunan Blinken, diplomatik süreçlerin işletilmesine halen açık olduklarını belirtti. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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