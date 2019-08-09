Son dakika! ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD Savunma Bakanı Mark Espe , Güney Kore'de Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı'na asker göndermesi için talepte bulundu.

Seul'ün ise çeşitli seçenekleri değerlendireceği belirtildi.

HÜRMÜZ'DE NELER OLUYOR?

Hürmüz Boğazı'nda son haftalarda yaşanan gerilim, 4 Temmuz'da İran'a ait bir petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda İngiliz donanması tarafından durdurulması ve sonrasında yapılan karşılıklı sert açıklamalarından ardından başladı.

Geçen hafta Reuters haber ajansına konuşan ABD'li askeri yetkililer, İngiltere'ye ait ham petrol taşıyan tankerin, İran kara sularına yakın bir bölgede, İran tarafından gelen beş bot tarafından durdurulmaya çalıştığı bilgisini vermişlerdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, İran donanmasına bağlı hücum botların BP'nin işlettiği tankerin yolunu kesmeye çalıştığını ancak İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisinin müdahalesi sonucu İran botlarının tankerden uzaklaştığını açıklamıştı.

(REUTERS)

