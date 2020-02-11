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  4. Son dakika! ABD'den İdlib açıklaması! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da

Son dakika! ABD'den İdlib açıklaması! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2020 18:10 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı. Jeffrey'i atılacak adımları koordine etmek için görevlendirdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib müzakereleri için Ankara'ya geldi. Jeffrey, "Türkiye'ye mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.

Son dakika! ABD'den İdlib açıklaması! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdiğini belirtti.

Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının durması için de çağrıda bulunan Mike Pompeo, "James Jeffrey'i, bu istikrarı bozucu saldırıya yanıt olarak atılacak adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

JEFFREY, İDLİB MÜZAKERELERİ İÇİN ANKARA'DA

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib müzakereleri için Ankara'ya geldi.

James Jeffrey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'daki müttefiği Türkiye'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu tehdidin Rusya ve Esad rejiminden geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE MÜMKÜN OLDUĞU KADAR DESTEK VERMEK İSTİYORUZ"

İdlib'de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, "Biz bugün Ankara'ya gelip, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve (Türkiye'ye) mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

James Jeffrey'e eşlik eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın kıdemli danışmanı Rich Outzen de büyükelçilik adına yaptığı açıklamada, "Şam rejiminin saldırılarını ABD olarak şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içerisinde bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı Türk müttefiklerimizle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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ABD İdlib Son dakika Mike Pompeo James Jeffrey

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
sen mümkünse hiç bişey yapma bişey atama
Hiç bir şeyi koordine etmenize gerek yok. Barış pınarında bir yere kadar durduk. Ama burda durmamalıyız. Biz ne zaman iyi niyet gösterdiysek bunlar azdı. Şimdi duracağı yeri Türkiye kendi belirler.
Herşeye dahil olmaya çalışma çabası.
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