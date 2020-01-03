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  4. Son dakika: ABD'den Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı!

Son dakika: ABD'den Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bulunan vatandaşlarının acilen ülkeyi terk etmesini istedi.

Son dakika: ABD'den Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymaniye yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırıda Süleymani dahil 15 kişi hayatını kaybetti.

TRUMP'TAN BAYRAKLI PAYLAŞIM

Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Trump sosyal medyadan ABD bayrağı paylaştı.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası İran lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı açıklamada "Suçluları acı bir intikam bekliyor" açıklamasını yaptı.

ABD'DEN IRAK'TAKİ VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD'den yeni bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bulunan vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

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ABD ırak ABD Dışişleri Bakanlığı kasım süleymani

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
pislik ruh hastası trump kahrol amerika
katil amerika
abd sivil gözetmeksizin saldırdığı için kendi vatandaşını da vurmak istemez sanırım, bu yüzden derhal terk etmelerini istiyordur
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