Son dakika: ABD'den Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymaniye yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırıda Süleymani dahil 15 kişi hayatını kaybetti.

TRUMP'TAN BAYRAKLI PAYLAŞIM



Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Trump sosyal medyadan ABD bayrağı paylaştı.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA



Saldırı sonrası İran lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı açıklamada "Suçluları acı bir intikam bekliyor" açıklamasını yaptı.

ABD'DEN IRAK'TAKİ VATANDAŞLARINA ÇAĞRI



Tüm bu gelişmelerin ardından ABD'den yeni bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bulunan vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

