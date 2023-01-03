Son dakika: ABD'den İsrail açıklaması: Kabul edilemez

Son dakika haberi... Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti. Söz konusu provokasyon sonrası ise ABD Dışişleri Bakanlığından ve Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’ın Mescid-i Aksa baskınından kaygı duyduklarını ve bunun gerilimi tırmandırmasından endişelendiklerini açıkladı.

Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:



"Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili mevcut statükoyu tehlikeye atan herhangi bir tek taraflı eylem kabul edilemez."

