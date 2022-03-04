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Son dakika: ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geldi

04.03.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Sherman'ın Dışişleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve diğer yetkilerle Ukrayna'daki durumu görüşmesi bekleniyor. İşte haberin detayları...

Son dakika: ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geldi

Son dakika... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi. Sherman'ı, İstanbul Havalimanında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri karşıladı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNACAK

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sherman'ın, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunduktan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gitmesi bekleniyor.

UKRAYNA KRİZİ ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Sherman'ın ziyaretine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bakan Yardımcısı Sherman'ın seyahati, Putin'in kasti, sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgalini görüşmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve diğer yetkililerle görüşmek üzere 4-5 Mart tarihleri ​​arasında İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'de başlayacak. Bakan Yardımcısı'nın buradaki toplantılarında, ABD-Türkiye iş birliğine ve Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak çıkarlarımıza ilişkin görüşmeler olacaktır." (AA)

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