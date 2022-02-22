Son dakika: ABD'den Rusya'nın kararına karşı ilk 'misilleme'.. Resmen yasaklıyorlar

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı.

BEYAZ SARAY DUYURDU

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedelemek için yürüttüğü faaliyetlere karşılık belirli kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve belirli işlerin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.

DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLLARLA İTHALAT YA DA İHRACAT YAPILMASI YASAKLANDI

Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donesk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.

Ayrıca kararname kapsamında bu bölgelerde faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere de yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ DUYURMUŞTU

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Psaki “Açık olmak gerekirse, bu önlemler, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hazırladığımız hızlı ve şiddetli ekonomik önlemlerden ayrıdır ve bunlara ek olacaktır" dedi.

Psaki, açıklamasında, Rusya'dan böyle bir adımı beklediklerini kaydederek, "Başkan Biden, (Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı) sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişilerin yeni yatırım, ticaret ve finansal işlem yapmalarını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini yayımlayacak." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu kararnameyle Ukrayna'nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının açıklayacağını bildirilmişti.

