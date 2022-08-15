Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 daveti! MSB heyeti görüşmeye gitti

MSB heyeti F-16'da görüşmeleri için ABD'de! ABD'den gelen davet üzerine teknik heyet, görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti. Gelişme MSB tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir.

F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir.

