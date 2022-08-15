HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 daveti! MSB heyeti görüşmeye gitti

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 daveti! MSB heyeti görüşmeye gitti

15.08.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den F-16 alımına yönelik çabalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti, davet üzerine ABD'ye gitti.

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 daveti! MSB heyeti görüşmeye gitti

MSB heyeti F-16'da görüşmeleri için ABD'de! ABD'den gelen davet üzerine teknik heyet, görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti. Gelişme MSB tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir.

F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden detay: 4 kez polisi aramış! 'Eşim beni öldürecek'Kahreden detay: 4 kez polisi aramış! 'Eşim beni öldürecek'
Lüks otomobil ilanı koydu, hayatının şokunu yaşadı! Lüks otomobil ilanı koydu, hayatının şokunu yaşadı!
Yakınları sinir krizi geçirdi! Feci ölüm... Devrilen forkliftin altında kaldıYakınları sinir krizi geçirdi! Feci ölüm... Devrilen forkliftin altında kaldı
Anahtar Kelimeler:
F-16 msb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Flaş 6'lı masa çıkışı: Çok önemi kalmadı

Flaş 6'lı masa çıkışı: Çok önemi kalmadı

İlginizi Çekebilir

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.