Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı ve Hazine Bakanı, İran'a yeni yaptırımları açıkladı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Elçilere saldırı olacağına dair bilgi aldık" dedi. ABD Ticaret Bakanı ise yaptığı açıklamada, "İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk" koyduk dedi.
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Pompeo'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
8 üst düzey İranlı yetkili yaptırım listesine alındı.
Süleymani'nin ABD büyükelçiliklerine saldırmayı planlıyordu. Büyük çapta saldırılar planlıyordu.
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