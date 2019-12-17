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ABD Dışişleri: 1915 olaylarında Trump yönetiminin pozisyonu değişmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 18:01 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan Senato karar tasarısına katılmadıklarını vurgulayarak, bu konuda "yönetimin pozisyonunun değişmediğini" kaydetti.

ABD Dışişleri: 1915 olaylarında Trump yönetiminin pozisyonu değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, geçen hafta ABD Senatosu'nda kabul edilen 150 no'lu karar tasarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu karara katılmadıklarını belirtti.

Ortagus, söz konusu karar tasarısına ilişkin, "Yönetimin (1915 olaylarına ilişkin) pozisyonu değişmedi. Bu konudaki görüşümüz, geçen nisan ayında Başkan'ın (Donald Trump) net açıklamasında yansıtıldığı gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, 24 Nisan'da 1915 Ermeni olaylarının yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada "Büyük Felaket" ifadesini kullanmış, ancak sözde "soykırım" iddialarını tasdik eden bir ifade kullanmamıştı.

ABD Senatosu'nda geçen hafta yapılan bir oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti. Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan ve kabul edilen karar tasarısının herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

29 Ekim'de de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada benzer bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Türkiye ise söz konusu adımların "yok hükmünde" olduğunu vurgulamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD 1915 olayları Morgan Ortagus

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
İnsan, veba mikrobuyla(ermeni) dost olamaz. [ Enver Paşa]
Ermenistan Türkiye'nin dir türk kalacak,bir Türk tek başına bin ermeniyi döver Türk'ün turkten başka dostu yoktur nemutlu türküm diyene bütün dünya Türk'e köle olarak oluşmuş tur bir Türk dünyaya bedeldir dünyayı biz yönetiyoruz halkı en zengin millet biziz Avrupalılar tuvaletlerimizi temizlemek için sıraya giriyor..
ulan yönetiminizi sizin. değişmedi de ne oldu imza aşamasına geçmiş olay. yalan dolan yaptığınız işler. birilerini kandırmaya devam edin siz.
kapatın incirligi,küreci gi konuşmayla olmaz icraat lazım getirin meclise kim onay veriyor kim vermiyor bakalım yeter deme zamanı geldi ve geçti rest rest kapatilsiiin...
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