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  4. Son dakika! ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildi

Son dakika! ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 21:31 | Son Güncelleme

ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi.

Son dakika! ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi.

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