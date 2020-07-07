Son dakika! ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildi

ABD'de Donald Trump y\u00f6netimi, D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc'nden resmi olarak \u00e7ekildi\u011fine dair Kongre\u2019yi bilgilendirdi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kimse bu kadar\u0131n\u0131 beklemiyordu! \u00dcnl\u00fc oyuncu bir deri bir kemik kald\u0131DS\u00d6'den fla\u015f a\u00e7\u0131klama: Kovid-19 salg\u0131n\u0131 h\u0131zlan\u0131yorBilmedi\u011finize pi\u015fman olaca\u011f\u0131n\u0131z telefon p\u00fcf noktalar\u0131!