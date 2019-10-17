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Son dakika: ABD heyetiyle görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama!

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 20:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyetiyle yapılan görüşmenin ardından açıklama yapıyor. Çavuşoğlu, "ABD tarafı harekatımızın haklılığını ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etti. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık." dedi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD ve Türkiye ateşkes konusunda anlaştı. 120 saat içinde YPG güvenli bölgeden çekilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: ABD heyetiyle görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından ABD heyetiyle bir araya geldi. Saat 17.20'de başlayan heyetler arası görüşme 2 saat 40 dakika sürdü. Görüşmede Erdoğan Başkanlığındaki heyette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler yer aldı. Amerikan heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bulundu. Baş başa ve heyetler arası görüşme toplam 4 saat 20 dakika sürdü.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

ABD tarafı harekatımızın haklılığını ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etti. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık.

"BU BİR ATEŞKES DEĞİLDİR"

PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.

Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.

Bu bölgelere, yerinden edilmiş insanların, göçmenlerin dönmesi de söz konusu.

PENCE: ABD VE TÜRKİYE ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞTI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD ve Türkiye ateşkes konusunda anlaştı. 120 saat içinde YPG güvenli bölgeden çekilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Erdoğan ile görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten açıklamaSon dakika: Erdoğan ile görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten açıklama
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