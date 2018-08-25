Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, olası bir operasyonun gündemde olduğu İdlib'deki militanların da sivillere kimyasal silahla saldırıp hükümeti suçlama hazırlığında olduğunu söyledi. Konaşenkov, özel bir İngiliz askeri şirketi olan Olive'in rehberliğinde, zehirli maddeleri kullanabilmek için eğitilen bir grup militanın da İdlib'e vardığını açıkladı.
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