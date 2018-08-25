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Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Son dakika habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi yeniden vurmaya hazırlandığını açıkladı.

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, olası bir operasyonun gündemde olduğu İdlib'deki militanların da sivillere kimyasal silahla saldırıp hükümeti suçlama hazırlığında olduğunu söyledi. Konaşenkov, özel bir İngiliz askeri şirketi olan Olive'in rehberliğinde, zehirli maddeleri kullanabilmek için eğitilen bir grup militanın da İdlib'e vardığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Rusya Fransa ingiltere suriye savaşı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu o.cocukları yüzünden olan sivillere oluyor. Her zaman Esad ı suclayan hükümet ve bizim yalaka medyayı şimdi göreceğiz. Sırf Amerikayla araları kötü diye neler diyecekler kimbilir.
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