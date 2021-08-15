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Son Dakika: ABD, Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı

15.08.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ABD, günlerdir hazırlığını yaptığı Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

Son Dakika: ABD, Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı

ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, "Şu anda binadan ayrılan küçük bir grup insan var, personelin çoğunluğu ayrılmaya hazır bir şekilde bekliyor. Elçilik çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ASKER SAYISI 5 BİNE ÇIKARILDI

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın hızla ilerlediği Afganistan'daki son duruma ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Biden, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliğindeki personel ile ABD'ye destek olan Afganlıların ülkeden tahliyesi için daha önce 3 bin olarak açıklanan gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını bildirmişti.

ABD: Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için operasyon başladıABD: Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için operasyon başladı

Biden, amaçlarının söz konusu personelin güvenli ve hızlı bir şekilde ülkede çıkarılması olduğunu kaydetmişti.

Ülkede halen görev yapan ABD birliklerine yönelik muhtemel bir tehdit algısına karşın tüm ilgili kurumları yeniden uyardığını aktaran Biden, muhtemel terör saldırılarına karşı uyanık olacaklarını ifade etmişti.

Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını verdiğini, ülkede şiddetin sona ermesi ve siyasi bir çözüme varılması konusunda çalışılması gerektiğini kaydettiğini vurgulamıştı.

Biden, açıklamasında, "Doha'da bulunan Taliban temsilcilerine, Afganistan'daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini ilettik." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters - AA

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan
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