HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika! ABD Kongre Binası kapatıldı

Son dakika! ABD Kongre Binası kapatıldı

02.04.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ABD Kongresi yerleşkesinin “bir dış tehdit” nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Son dakika! ABD Kongre Binası kapatıldı

ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.

Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

2 POLİS VE ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
İşte Makarios'un tarihteki önemi... İşte Makarios'un tarihteki önemi...
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Makarios nasıl ve ne zaman öldü? Makarios kimdir, nerelidir? İşte tarihteki önemi...

İşte Makarios'un tarihteki önemi...

130 kişide var, tedavisi yok! Ten rengi birden değişmeye başladı

130 kişide var, tedavisi yok! Ten rengi birden değişmeye başladı

Öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü

Uykudayken kafasına geyik düştü!

Gerilim yükseliyor! Rusya'dan yeni açıklama

Gerilim yükseliyor! Rusya'dan yeni açıklama

Dünyada bir ilk! 3 penisle doğdu

Dünyada bir ilk! 3 penisle doğdu

ABD'de dehşet anları! İtfaiye aracı önce cipe çarptı, sonra akaryakıt istasyonuna daldı

İhbara giden itfaiye aracı dehşet saçtı! O anlar böyle görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.