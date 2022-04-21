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Son Dakika: ABD Kongresi güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı: 'Potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı'

21.04.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle boşaltılması talimatı verdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: ABD Kongresi güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı: 'Potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı'

Son dakika haberi: ABD Kongresi güvenlik tehdidi sebebiyle boşaltıldı. Kongre Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor." ifadesine yer verildi.

ÇOK SAYIDA BİNANIN BOŞALTILMASI TALİMATI

Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.

DAKİKALAR SONRA PAYLAŞIM GELDİ

İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongreye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki 2 kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini kaydetti. (AA)

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