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  4. Son dakika! ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

Son dakika! ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 22:46 | Son Güncelleme

ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı.

Son dakika! ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edildi.

Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrı yapılan açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır." ifadesine yer verildi.

Bazı ülkelerin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamaları, zorunlu karantina, sınırları kapatma, kendi vatandaşları haricindeki kişilerin girişine izin vermeme gibi önlemler aldığına işaret edilen açıklamada, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

(AA)

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