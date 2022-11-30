Son dakika: ABD'nin 'kara harekatı' açıklamasına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki! "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz"

(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Dünkü toplantımızda İsveç'teki yeni hükümetin daha kararlı olduğunu vurguladık. Ama henüz suçluların iadesi, terör varlıklarının dondurulması, ülkedeki terör faaliyetlerinin sonlandırılmasında somut adım görmediğimizi söyledik. Yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarından sonra bazı müttefiklerinden daha güçlü açıklamalar da yaptı. Ama somut adım görmemiz lazım.