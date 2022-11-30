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  4. Son dakika: ABD'nin 'kara harekatı' açıklamasına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki! "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz"

Son dakika: ABD'nin 'kara harekatı' açıklamasına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki! "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz"

30.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında değerlendirmede bulundu. 'Somut adım' vurgusu yapan Çavuşoğlu, "Dünkü toplantımızda İsveç'teki yeni hükümetin daha kararlı olduğunu vurguladık. Ama henüz suçluların iadesi, terör varlıklarının dondurulması, ülkedeki terör faaliyetlerinin sonlandırılmasında somut adım görmediğimizi söyledik" dedi. ABD'nin 'kara harekatı' açıklamasına ilişkinse Çavuşoğlu "Gölge etmesinler başka ihsan istemez" dedi.

Son dakika: ABD'nin 'kara harekatı' açıklamasına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki! "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş’te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Türkiye'nin olası kara harekatını hedef alan açıklamasının yöneltildiği soruya yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek açık. Ayaküstü Blinken'la yaptığımız görüşmede 'İstanbul'daki terör saldırısının sorumlusu ve sözde SDF, bunları sizin verdiğiniz destekle yapıyor' dedik" diye konuştu.

"SOMUT ADIM GÖRMEMİZ LAZIM"

Çavuşoğlu toplantıda gazetecilerin sorularına şu yanıtları verdi:

  • (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Dünkü toplantımızda İsveç'teki yeni hükümetin daha kararlı olduğunu vurguladık. Ama henüz suçluların iadesi, terör varlıklarının dondurulması, ülkedeki terör faaliyetlerinin sonlandırılmasında somut adım görmediğimizi söyledik. Yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarından sonra bazı müttefiklerinden daha güçlü açıklamalar da yaptı. Ama somut adım görmemiz lazım.

  • (Rusya-Ukrayna savaşı) Ukrayna'ya yardımlarımız ortada ve devam ediyoruz. Ateşkesin tesis edilmesi konusunda uzun sürecek müzakere konuları var. Türkiye olarak çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

"TERÖRİSTLERİ SAVUNACAK AÇIKLAMALAR DUYMAK İSTEMEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

  • (ABD'nin 'kara harekatı' açıklaması) Gölge etmesinler başka ihsan istemez. Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek açık. Ayaküstü Blinken'la yaptığımız görüşmede "İstanbul'daki terör saldırısının sorumlusu ve sözde SDF, bunları sizin verdiğiniz destekle yapıyor" dedik. 'Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama, terörle mücadele etme hakkı var ama' diyerek 'havadan vurun da karadan girmeyin' gibi Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Müttefiklerden destek bekliyoruz, 'ama'lı, teröristleri savunacak, mağdur göstermeye çalışan açıklamalar duymak istemediğimizi söyledik.

  • Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin gerek tahıl gerekse diğer girişimlerde rolünün devam etmesi gerektiğini söylediler. Avrupa'da bir enerji krizi var.
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