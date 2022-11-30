Son dakika: ABD'nin 'kara harekatı' açıklamasına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki! "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş’te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Türkiye'nin olası kara harekatını hedef alan açıklamasının yöneltildiği soruya yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek açık. Ayaküstü Blinken'la yaptığımız görüşmede 'İstanbul'daki terör saldırısının sorumlusu ve sözde SDF, bunları sizin verdiğiniz destekle yapıyor' dedik" diye konuştu.
Çavuşoğlu toplantıda gazetecilerin sorularına şu yanıtları verdi:
(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Dünkü toplantımızda İsveç'teki yeni hükümetin daha kararlı olduğunu vurguladık. Ama henüz suçluların iadesi, terör varlıklarının dondurulması, ülkedeki terör faaliyetlerinin sonlandırılmasında somut adım görmediğimizi söyledik. Yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarından sonra bazı müttefiklerinden daha güçlü açıklamalar da yaptı. Ama somut adım görmemiz lazım.
(ABD'nin 'kara harekatı' açıklaması) Gölge etmesinler başka ihsan istemez. Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek açık. Ayaküstü Blinken'la yaptığımız görüşmede "İstanbul'daki terör saldırısının sorumlusu ve sözde SDF, bunları sizin verdiğiniz destekle yapıyor" dedik. 'Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama, terörle mücadele etme hakkı var ama' diyerek 'havadan vurun da karadan girmeyin' gibi Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Müttefiklerden destek bekliyoruz, 'ama'lı, teröristleri savunacak, mağdur göstermeye çalışan açıklamalar duymak istemediğimizi söyledik.