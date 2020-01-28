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  4. Son dakika! ABD'nin tek taraflı Ortadoğu Planı! Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı

Son dakika! ABD'nin tek taraflı Ortadoğu Planı! Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 20:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı. Trump, sözde Ortadoğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı. Trump, "Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika! ABD'nin tek taraflı Ortadoğu Planı! Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları:

İki taraf arasında barışı ortaya koymak dünyanın en zorulu görevlerinden biri olacaktır. Geçmişte birçok ABD Başkanı bunu denemiş ve başarısız olmuştu. Çok zorlu bir süreç oldu. Başbakan Netanyahu'ya barış vizyonumu ilettim. Geçmişteki tekliflerden temelde farklıdır bu teklif. 80 sayfalık planımız en detaylı teklif olarak tarihe geçmiştir.

Gerçekçi iki devletli bir çözümden bahsediyorum. Gerçekçi bir iki devletli çözüm ile Filistin'in devlet olmasının İsrail'e olan tehlikeyi azaltacaktır. İsrail'de herkes barış istiyor, herkesin desteğini aldık, onlar barış istiyor.

İsrail'le ortak komite kurup net haritayı ortaya koyacağız.

"KUDÜS BÖLÜNMEMİŞ ŞEKİLDE İSRAİL'İN OLACAK"

Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek.

Bu anlaşmanın Filistinliler için de iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Görecekleri en büyük fırsattır.

Filistin terörü reddederse devlet olarak tanınacak.

"BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ OLACAK"

Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olacak.

Yeni Filistin devletine çok büyük yatırım yapılacak. Birçok sayıda ülke bunu istiyor. 1 milyondan fazla iş olanağı sağlanacak. Filistinlilere refah ve mutluluk getirecek. Herkesin Mescid'i Aksa'yı ziyaret edebilmesini sağlayacağız.

Benim vizyonum Filistinlilere devlet olmanın gereklliiğini gerektirecek zamanı kazandırmaktır. Barış yolunu seçerseniz ABD ve birçok ülke orada olacak, yanınızda olacak. Bunu yaparlarsa işe yarayacak. 4 yıl boyunca Filistin İsrail ile müzakere edebilecek.

IŞİD tamamen yok edildi, vahşi liderleri de öldü.

Kudüs güvenli açık ve demokratik bir kenttir. Herkese kapıları açıktır. İslam dünyası İsrail'i tanımak yerine saldırmakla yaptıkları hatayı düzeltmelidir. İslam dünyası artık yeni İsrail devletini tanımalıdır.

Yıllarca boş yere kan aktı bu düzelmeli artık. Kutsal toprakları bütün insanlık tecrübe edebilmelidir.

Birlikte yeni bir gün doğabilir, bizim sayemizde Ortadoğu'da yeni bir gün doğabilir. İsrail'le ittifakımız her zamankinden daha güçlü.

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
Filistin parçalanıyor müslümanlar yok ediliyor
İsrail Barış istiyormuş. Sizin kökünüzü yakmalı. Binlerce masum filistinliyi barış yapmak için öldürdüler çünkü. Alçaklar.
senin ortak olduğun tek şey kan be para
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