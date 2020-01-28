Son dakika! ABD'nin tek taraflı Ortadoğu Planı! Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları:

İki taraf arasında barışı ortaya koymak dünyanın en zorulu görevlerinden biri olacaktır. Geçmişte birçok ABD Başkanı bunu denemiş ve başarısız olmuştu. Çok zorlu bir süreç oldu. Başbakan Netanyahu'ya barış vizyonumu ilettim. Geçmişteki tekliflerden temelde farklıdır bu teklif. 80 sayfalık planımız en detaylı teklif olarak tarihe geçmiştir.

Gerçekçi iki devletli bir çözümden bahsediyorum. Gerçekçi bir iki devletli çözüm ile Filistin'in devlet olmasının İsrail'e olan tehlikeyi azaltacaktır. İsrail'de herkes barış istiyor, herkesin desteğini aldık, onlar barış istiyor.

İsrail'le ortak komite kurup net haritayı ortaya koyacağız.

"KUDÜS BÖLÜNMEMİŞ ŞEKİLDE İSRAİL'İN OLACAK"

Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek.

Bu anlaşmanın Filistinliler için de iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Görecekleri en büyük fırsattır.

Filistin terörü reddederse devlet olarak tanınacak.

"BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ OLACAK"

Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olacak.