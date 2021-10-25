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Son Dakika: ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden açıklama geldi

25.10.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçiler için istenmeyen adam talimatı sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir açıklama geldi.

Son Dakika: ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden açıklama geldi

18 Ekim'de Ankara'da görev yapan ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 büyükelçi, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu duruma tepki göstererek 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiğini açıklamıştı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çavuşoğlu'na talimat: 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çavuşoğlu'na talimat: 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişemeler sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yapılan paylaşımda "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" ifadesine yer verildi.

DİĞER BÜYÜKELÇİLİKLER DE AYNI AÇIKLAMAYI YAPTI

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamanın aynısı Hollanda ve Kanada büyükelçiliği tarafından da yapıldı.

"Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder."

ADI GEÇEN SÖZLEŞMENİN 41. MADDESİ

"1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

  1. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

  2. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz."
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Recep Tayyip Erdoğan
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