Son Dakika: ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden açıklama geldi

18 Ekim'de Ankara'da görev yapan ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 büyükelçi, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu duruma tepki göstererek 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiğini açıklamıştı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişemeler sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yapılan paylaşımda "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" ifadesine yer verildi.

DİĞER BÜYÜKELÇİLİKLER DE AYNI AÇIKLAMAYI YAPTI

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamanın aynısı Hollanda ve Kanada büyükelçiliği tarafından da yapıldı.

"Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder."

Hollanda, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yoneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder. — Marjanne de Kwaasteniet (@MdeKwaasteniet) October 25, 2021

Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder. — Kanada Turkiye (@KanadaTurkiye) October 25, 2021

ADI GEÇEN SÖZLEŞMENİN 41. MADDESİ

"1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.