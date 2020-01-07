Son dakika: ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, CNN International televizyonuna verdiği mülakatta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin

ABD'den çekilmeye ilişkin bir mektup aldıklarını ve mektubun resmi olarak imzalı olduğuna yönelik açıklamalarına "Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla onu ciddiye alacaklara şunu söylüyorum; ABD, Irak'tan çekilmiyor." yanıtını verdi.

Esper, Irak halkının ABD'nin çekilmesini istemediğini ve Iraklı mevkidaşından da böyle bir talep almadığını ifade etti.

IRAK BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Dün akşam saat 20.00 sularında ABD'den Irak'tan çekilmeleri için resmi mektup teslim aldık. Ancak daha sonra bu mektubun yanlışlıkla gönderildiği ifade edildi. Halihazırdaki krizden çıkış ve istikrara kavuşmanın en önemli adımı yabancı (ABD'li) güçlerin Irak'tan çekilmesi olacak." demişti.

YABANCI GÜÇLERİN ABD'DEN ÇIKARILMASI KARARI



Irak Meclisinin, ABD'li ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı kararı "doğru karar ve seçenek" olarak nitelendiren Abdulmehdi, şunları kaydetmişti: