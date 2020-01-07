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  4. Son dakika: ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

Son dakika: ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 20:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD ordusunun Irak'tan çekileceğine dair mektuba ilişkin, "Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla onu ciddiye alacaklara şunu söylüyorum; ABD, Irak'tan çekilmiyor." dedi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ise ABD ordusunun Irak'tan çekileceğine dair mektup aldıklarını ancak daha sonra bu mektubun yanlışlıkla gönderildiğini ifade etmişti.

Son dakika: ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, CNN International televizyonuna verdiği mülakatta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin
ABD'den çekilmeye ilişkin bir mektup aldıklarını ve mektubun resmi olarak imzalı olduğuna yönelik açıklamalarına "Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla onu ciddiye alacaklara şunu söylüyorum; ABD, Irak'tan çekilmiyor." yanıtını verdi.

Esper, Irak halkının ABD'nin çekilmesini istemediğini ve Iraklı mevkidaşından da böyle bir talep almadığını ifade etti.

IRAK BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Dün akşam saat 20.00 sularında ABD'den Irak'tan çekilmeleri için resmi mektup teslim aldık. Ancak daha sonra bu mektubun yanlışlıkla gönderildiği ifade edildi. Halihazırdaki krizden çıkış ve istikrara kavuşmanın en önemli adımı yabancı (ABD'li) güçlerin Irak'tan çekilmesi olacak." demişti.

YABANCI GÜÇLERİN ABD'DEN ÇIKARILMASI KARARI

Irak Meclisinin, ABD'li ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı kararı "doğru karar ve seçenek" olarak nitelendiren Abdulmehdi, şunları kaydetmişti:

"Iraklılar, sürekli yabancı güçlerle yaşamak istemiyor. 2011-2014 yılları yabancı güçlerin olmadığı yıllardı. Onların çekilmesi ülkemizdeki çatışmaları da engeller. DEAŞ da artık çok zayıf durumda. Ülkeden doğan güçler de (Haşdi Şabi) güçlü konumunda bulunuyor."

KARAR 5 OCAK'TA ALINMIŞTI

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

Başbakan Abdulmehdi de ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e iletmişti.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Defolup gitsinler orta doğudan büyük şeytan.
Kahrol Abd
tabi tabi senle kafa buluyolardır inanma
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