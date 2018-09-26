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ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

Wall Street Journal'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; ABD, Ortadoğu'daki üç ülkeden Patriot füze savunma sistemlerini çekiyor

ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

ABD'nin bazı uçaksavar ve füze bataryalarını Ortadoğu'dan çekeceği bildirildi.

Wall Street Journal gazetesinin Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD savunma bakanlığı füze sistemlerini gelecek ay bölgeden çekecek.

ABD'nin Kuveyt'ten iki, Ürdün ve Bahreyn'den birer Patriot füze sistemini çekeceğini belirten gazeteye göre bu adım, ABD'nin artık Ortadoğu ve Afganistan'daki uzun süren çatışmalara odaklanmaktan uzaklaştığını gösteriyor.

Gazete üst düzey askeri yetkililerin, Amerikan silahlı kuvvetlerinin artık Çin ve Rusya'ya odaklandığını söylediklerini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ortadoğu patriot füze

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