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Son dakika! ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2018 14:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Cemal Kaşıkçı cinayeti için 'şeffaf soruşturma' çağrısı yaptı.

Son dakika! ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten yeni bir Cemal Kaşıkçı açıklaması geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'yla görüştüğünü belirten Mattis, Washington'ın cinayet soruşturmasında şeffaflık istediğini söyledi.

Kendisiyle birlikte Çek Cumhuriyeti'nin başkenti seyahat eden gazetecilere konuşan Mattis, "Şeffaflığa ihtiyacımız var, tam ve eksiksiz bir soruşturmaya" dedi.

Mattis, Bahreyn'in başkenti Manama'da dün de konuyla ilgili konuşmuş ve Suudi gazetecinin öldürülmesinin Orta Doğu'nun istikrarına zarar verdiğini dile getirmişti. ABD Savunma Bakanı, Washington'ın cinayetin sorumlularına yönelik ilave önlemler alabileceğini de belirtmişti.

Suudi Arabistan, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın binada öldürüldüğünü 18 gün sonra kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jim Mattis ABD Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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