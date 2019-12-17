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Son dakika! ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım içeren 'savunma bütçesi' tasarısını kabul etti! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 22:05 | Son Güncelleme

Türkiye’ye S-400 yaptırımları uygulanmasını ve F-35 satışının yasaklanmasını da içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçti. ABD'de Türkiye'ye yaptırım getiren savunma bütçesinin onaylanmasına Türkiye'den son dakika tepkisi geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Senatosu'ndan geçen savunma yasa taslağında Türkiye'ye karşı hasmane unsurlar var" denildi.

Son dakika! ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım içeren 'savunma bütçesi' tasarısını kabul etti! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD Temsilciler Meclisi’nde ve Senatosu’nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır. Türkiye’ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir.

Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedariğimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre’nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir.

Kıbrıs Adası’na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY’ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada’daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye’nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır."

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM ÖNGÖREN TASARI SENATO'DAN DA GEÇTİ

Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını da içeren yasa tasarısı, Cumhuriyetçiler'in çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'dan 8'e karşı 84 oyla geçti. Tasarı geçen hafta da Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Senato'dan da geçen yasa tasarısında, Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle ortağı olduğu F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye F-35 uçaklarının satılması yasaklanarak, bu alımın Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal eden büyük ölçekli bir işlem olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca Başkan Trump'tan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları yürürlüğe sokması talep ediliyor.

ABD BaşkanI Donald Trump’ın yasayı kısa süre içinde imzalaması bekleniyor.

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Son dakika ABD yaptırım Türkiye

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