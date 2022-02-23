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Son Dakika: ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama! Diplomasi kapısı kapandı mı? "Rusya ekonomisi vurulmalı"

23.02.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm dünyanın gözü sıcak bölgede ve ülkelerden gelecek hamlelerde. Peş peşe yapılan açıklamalar ve yaşanan gelişmelerle Rusya-Ukrayna krizi tırmanmaya devam ediyor. Son olarak ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ortak açıklama yaptı.

Son Dakika: ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama! Diplomasi kapısı kapandı mı? "Rusya ekonomisi vurulmalı"

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz artarak devam ederken tüm dünyada gözler sıcak bölgeye çevrilmiş durumda. Peş peşe açıklamaların geldiği sıcak gündeme ilişkin her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yaptıkları ortak açıklamada konuştu.

Blinken ve Kuleba'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in yaptığı açıklamalar milyonlarca vatansever Ukraynalıya saygısızlıktır. Putin'in planı en başından beri Ukrayna'yı rahatsız etmek ve işgal etmekti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başlıyor.

Putin Minsk sözleşmesine karşı çıkması büyük bir krizdir. Rusya Minsk sözleşmesine karşı çıktı. Lavrov ile ayın 24'ünde buluşacaktım ama tek şartım işgalin başlamamasıydı. Lavrov'la buluşmak mantıklı değil.

Putin tüm sözleşmelere karşı çıktı. Rusya'nın savaşa hazırladığını ve demokrasiye karşı olduğunu gördük.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük krize sebep oldu. Minsk anlaşmaları Putin tarafından öldürüldü. Putin savaşı Avrupa'ya taşımak istedi. Rusya'nın ekonomisi şimdi sıkı bir şekilde vurulmalı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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