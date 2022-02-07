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  4. Son dakika: ABD'ye ait F-35 savaş uçağı böyle düştü... Milyonluk enkazın yeni görüntüleri sızdı

Son dakika: ABD'ye ait F-35 savaş uçağı böyle düştü... Milyonluk enkazın yeni görüntüleri sızdı

07.02.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Güney Çin Denizi'nde görevli ABD uçak gemisi USS Carl Vinson'a iniş yaparken denize çakılan F-35 savaş uçağının, düştüğü ana ilişkin yeni görüntüler geldi. Öte yandan kazada pilot kurtulmuş, gemideki 7 personel ise yaralanmıştı.

Son dakika... Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada okyanusa düşen ABD'ye ait F-35C savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler basına sızdı.

25 Ocak'ta Güney Çin Denizi’nde ABD donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada bir F-35C savaş uçağı düşmüştü. Söz konusu savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görüldü.

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ABD Donanması tarafından söz konusu videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı. Öte yandan kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 personel ise yaralanmıştı. (İHA)

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